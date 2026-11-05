Фабрегас забравил да каже на чудото "Комо" да спре

Дебютантът в Шампионската лига с куп рекорди след 9:1 срещу "Ланс"

В последните няколко години, откакто форматът в Шампионската лига бе променен, винаги има по един отбор, който прави сензации. Миналата година бе тимът на “Бодьо/Глимт”, който отвъд Полярния кръг победи не един или два гранда.

През тази чудеса върши “Комо”. Скромният италиански отбор, чийто стадион е непосредствено до едно из най-красивите езера на Ботуша, дебютира с гръм и трясък при богатите. А след само 4 мача в състезанието влезе и записа името си във вечните рекорди на Шампионската лига.

Воденият от Сеск Фабрегас тим разби с 9:1 “Ланс”, при това като гост във Франция. Това е едва вторият случай, в който отбор вкарва девет гола в мач от надпреварата, откакто е създадена Шампионската лига. Другият тим, който е постигал това, е “Байерн” (М). Баварците разгромиха с 9:2 “Динамо” (Загреб) преди 2 г. “Комо” е първият тим, който отбелязва 9 попадения като гост в турнира на богатите.

Победата на “Комо” с разлика от осем гола е равна на най-голямата разлика в мач от Шампионската лига. “Реал Мадрид” разби с 8:0 “Малмьо” през 2015 г., а през 2007 г. “Ливърпул” спечели срещу “Бешикташ” със същия резултат.

Успехът на “Комо” е най-изразителният за италиански клуб в историята на Шампионската лига.

Една от звездите на италианците – Нико Паз, вече има 8 гола и асистенции (3 гола, 5 асистенции) през този сезон в Шампионската лига, с което изпреварва Тасос Дувикас, Хари Кейн и Ламин Ямал (по 7) и оглавява класацията за най-много голове и асистенции в турнира.

Тасос Дувикас пък стана третият гръцки национал с хеттрик в Шампионската лига след Костас Митроглу през сезон 2013/2014 г. за “Олимпиакос” и Вангелис Павлидис за “Бенфика” преди една година.

Дувикас е отбелязал гол във всичките четири мача на “Комо” в Шампионската лига през този сезон, като се присъедини към Алесандро дел Пиеро като единствения играч на италиански тим, отбелязал гол в първите 4 мача на отбора в турнира.

И ако треньорът на сензацията “Комо” Сеск Фабрегас преди 2 седмици заяви, че е казал на играчите си да спрат срещу “Манчестър Юнайтед” при резултат 4:0, сега явно испанският спец е стестил това на подопечените си. Или пък е осъзнал, че воденият от него отбор може да влезе в историята. Защото на почивката във Франция резултатът бе само 3:0. Но крайният наистина е внушителен. Още повече че “Комо” допреди седем години се състезаваше в четвърта дивизия на Италия, а сега вече е фактор не само на Ботуша, ами и в Шампионската лига. А главният виновник и разказвач на приказката на тима из едноименния град е 39-годиният каталунец. Фабрегас е желан от редица по-именити европейски тимове, но той вярва в проекта “Комо” и няма намерение да ходи никъде. Докъде ще стигне неговият отбор, е въпрос на време да се разбере. Сигурно е, че с този атакуващ стил тимът е сред фаворитите за серия “А”, а защо и да не поднесе някоя сензация в елиминациите на Шампионската лига.

Жозе Моуриньо пък доказа, че е майстор в спирането на дълги серии. Неговият “Реал” измъкна победата с 3:2 над АЕК в Атина. Гърците бяха в серия от 12 мача без загуба, но вече не са.

Това е 5-ата серия, която воденият от португалския спец тим спира на друг. През миналата седмица бе победен “Расинг”, който 3 месеца бе без поражение вкъщи. Две седмици по-рано пък “Реал” надви “Барса” като гост, а загубата бе първа за каталунците от 7 месеца насам. Преди това пък “Реал” на Специалния нанесе първи загуби съответно от 5 и 6 месеца на “Рома” и “Интер”.

