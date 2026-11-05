"Локо" (Сф) обяви временния наследник на Любо Пенев

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След радялата с легендарния Любо Пенев заради липса на резултати от "Локо" (Сф) обявиха кой ще го замести на треньорския пост временно.

За втори път тази година директорът на ДЮШ на столичани на Александър Георгиев ще води представителния отбор, като това сега е за утрешния мач със "Септември" на стадион „Георги Аспарухов". Двубоят е от 17,00 часа.

В щаба влизат още помощниците Костадин Велков и Кристиян Величков, кондиционният специалист Васил Цветков, треньорът на вратарите Владимир Манолков и анализаторът Емил Енчев.

От "Локо" водят преговори за постоянен наставник.

"Железничарите" са на 12-о място в класирането с 9 точки (от 14 участници в елита).