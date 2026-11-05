"Ботев" (Пд) и "Дунав" хвърлят в боя ранени футболисти

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"Ботев" (Пд) и "Дунав" (Русе) хвърлят в мача помежду си от 13-ия кръг в Първа лига в петък от 19,15 часа ранени футболисти.

Вратарят на домакините Даниел Наумов ще излезе с маска на лицето, заради счупен нос.

Колумбийският централен защитник на русенци Хосе Кабаркас, който получи сериозни белези в областта на коляното от бутонките на национала Кристиян Димитров на мача с "Левски" е заявил желание да рита и вече се е включил в тренировките.

"Да, Хосе е в групата, вероятно ще играе, призна пред "24 часа" старши треньорът на "Дунав" Георги Чиликов.

За последно русенци тренираха в четвъртък вечерта на спортния комплекс на "Ботев" в Коматево.

"Тежък мач ни чака, но сме готови за битка", добави Чиликов.

Кадровите проблеми в "Ботев" са свързани с възстановяващите се Тодор Неделев, Самуил Цонов, Ивайло Видев и Чимези Уилямс.

Добрата новина за наставника на "жълто-черните" Станислав Генчев е включването в отборните тренировки от сряда, макар и без пълни натоварвания на младежкия национал Самуил Цонов, който преди месец претърпя операция на увреден менискус на коляното. На 18-годишният таран предстои тестване в мач на дублиращия отбор на "Ботев".

Атаката на "канарчетата" срещу "Дунав" ще бъде водена от изригналия с хеттрик преди седмица срещу столичния "Локомотив" Франклин Маскоте.