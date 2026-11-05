Хари Кейн “осребри” “Златната топка”

Носителят на “Златната топка” Хари Кейн подписа 10 дни след получаването на трофея нов договор с германския гранд “Байерн”. Той е до лятото на 2029 г. Предишният бе до края на настоящия сезон. Официална информация за финансовите параметри, естествено, няма, но спекулации дал господ.

Повечето са в насока, че макар и минимално, капитанът на Англия, който е на 33 г., получава увеличение на заплатата. Тя се очаква да е между 25 и 27 млн. евро. Досега бе 24-25 млн.

В Германия твърдят още, че под формата на различни бонуси за тези 3 години Кейн може да си набави още 7,5 млн.

В Англия решиха по техен тертип да определят новата заплата на нападателя като 400 хил. лири на седмица. Толкова от сънародниците на Кейн взема само Джуд Белингам в “Реал”.

