"Син" юноша поведе "Левски" към елиминациите в Лига Европа, шампионът би "Ягелония"

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"Левски" направи огромна крачка към елиминациите в Лига Европа. Шампионът на България победи 1:0 полския "Ягелония" пред 25 хил. на "Васил Левски" в среща от 4-я кръг на турнира. В герой за "сините" се превърна юношата на тима Стивън Стоянчов. 19-годишният таран се разписа в 83-ата мин след корнер.

Успехът е първи за "Левски" от повече от 20 години в Европа на националния стадион. Последната победа за "сините" на "Васил Левски" в мач под егидата на УЕФА датираше от 8 август 2006 г., когато побеждават "Киево" в първия мач от плейофа за влизане в Шампионската лига.

С успеха тази вечер над полския съперник воденият от Хулио Веласкес тим събра 7 точки при оставащи 4 мача от основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА. И "сините" се нуждаят от поне още 2, за да са сигурно в класирането си за топ 24, което е равно на елиминации.

Двубоят на "Васил Левски" започна с минута мълчание в памет на загиналия футболист на "Тенерифе" Хесус де Мигел.

Рейналдо отново е най-опасният играч в състава на "сините". СНИМКИ: Александрина ПЕТЕВА

В 6-ата мин "сините" за 3-и път сбъркаха при изнасянето на топката и Кайетан Шмит се озова сам срещу Вуцов, но стражът на шампиона спаси сигурен гол.

Българският тим отговори в 11-ата мин с контраатака. Сержиньо получи в центъра на терена. Португалският халф ма "сините" напредна и пусна на ляво към Рейналдо. Бразилецът пробва удар, но той бе блокиран.

Сержиньо напусна с контузия.

60 секунди по-късно Шмит мина като на парад през бранител на българския тим. Седмицата в отбора от Полша проби до аутлинията и пробва успоредно центриране, но Вуцов изби.

Чак в 25-ата мин дойде първият точен удар от "сините" по посока вратата на съперника. Топката се озова у Сержиньо, а португалският маестро в отбора на "Левски" от над 25 метра стреля силно, но право у стража на гостите.

В 42-ата мин отново Сержиньо получи в центъра, напредна и пусна към Рейналдо, но ударът по диагонала на бразилеца не затрудни по никакъв начин Абрамович.

В края на първата част голямата звезда на "сините" и най-важният в състава на Хулио Веласкес - Сержиньо, падна на земята и започна да се ядосва. Халфът напусна на собствен ход терена, но на почивката бе заменен от Армстронг Око-Флекс.

СНИМКИ: Александрина Петева

Чак в 60-ата мин "сините" стигнаха до първия си удар за втората част. Алдаир получи от Майкон на дясното крило. Крайният бранител на столичани напредна и центрира към Евертон Бала, който с акробатичен удар пробва да намери целта, но крайно неточно.

60 секунди по-късно бразилецът подобри мерника си и отправи точен удар, но без опасност за стража на "Ягелония".

Малко след това на терена се появи младият Стивън Стоянчов, който замени Мазир Сула.

В 83-ата мин "сините" стигнаха до корнер. Зад топката застава резервата Давид Кусо. Анголецът с перфектно центриране намери Стивън Стоянчов, а 19-годишният таран заби топката в мрежата на "Ягелония"

Преди началото на срещата с "Ягелония" Николай Тодоров, Николай Илиев и Емил Спасов бяха наградени за цялостен принос към "Левски"

Още преди да е започнал двубоят феновете на двата тима се сбиха на трибуните. Поляците, настанени в "лъвчето" откъм "Г" на "Васил Левски" и привържениците на "сините" тръгнаха един към друг през оградата, която ги дели. Само бързата намеса на стюардите предотврати по-сериозно напрежение. Минута по-късно в сектора нахлуха и над 100 униформени.

Напрежението между феновете преди началото на мача.

Ето съставите на двата отбора:

"Левски": 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 35. Сержиньо, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо;

"Ягелония" : 50. Славомир Абрамович, 27. Родриго Консейсао, 3. Душан Стоинович, 44. Апостолос Константопулос, 23. Гилерме Монтоя, 11. Хесус Имаз, 6. Тарас Романчук, 19. Андерс Клинге, 10. Джереми Агбонифо, 7. Кайетан Шмит, 99. Ник Прелец.