Мнозина обявиха, че Антонио Кръстев има 4 световни титли, колкото Карлос Насар и Иван Иванов, но това не е вярно. Великият щангист в свръхтежка категория има само две през кариерата си. Просто в българския вариант на “Уикипедия” е записано грешно. И явно това е абсолютно достоверен източник за някои спортни “журналисти”.

Кръстев участва първо на световното в Любляна (Югославия) през 1982 г. Там е златен медалист в изхвърлянето с 200 килограма, но в изтласкването завършва с 242,5. Това позволява на Анатолий Писаренко (СССР) да го надвие с двубой от 445 срещу 442,5 за българина. Трети с 420 е Бохуслав Браум (Чехословакия) с 420.

Година по-късно е шампионатът в Москва (СССР). На него Антонио е трети с 427,5 кг. Представителите на домакините Анатолий Писаренко и Александър Курлович завършват с по 450, но Писаренко е с титлата заради по-ниско лично тегло.

Идва шампионатът в Сьодертале (Швеция), където хасковецът грабва първата си титла. Той завършва с двубой от 437,5 кг, с 5 повече от Александър Гуняшев (СССР). Трети е Манфред Нерлингер (ФР Германия) с 422,5.

Пред родна публика в София през 1986 г. Кръстев дублира титлата си. Изхвърля световен рекорд от 215 кг, а след това изтласква 245, колкото Нерлингер. Златото е негово с 460 кила, с 30 повече от Нерлингер. Бронза прибира Роберт Сколимовски от Полша с 410.

И последният медал на Антонио Кръстев от първенство на планетата е от световното в Острава (Чехословакия) през 1987 г. Той остава трети, въпреки че подобрява световния рекорд в изхвърлянето с 216 кг. Изтласква обаче отново 245 и това му дава двубой от 460 по старите правила. Тогава всичко се закръгляше на 2,5 килограма в отделните движения и двубоя, а другите тежести бяха само за рекорди. Александър Курлович (СССР) завърша с невероятните 472,5 кила, също световен рекорд. Съотборникът му Леонид Тараненко остава на 7,5 от него, въпреки че прави рекорд в изтласкването с 265,5.

