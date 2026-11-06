Уникалният двубой на Карлос Насар в топ 10 на всички категории

Невероятният световен рекорд на Карлос Насар от 415 килограма го вкара с гръм и трясък в топ 10 на световната ранглиста за най-големи тежести, постигнати през 2026 г.

С двубоя си Карлос изравни арменеца Гарик Карапетян, който записа същия резултат на европейското в Батуми за деветото място в ранглистата. Карапетян бе с лично тегло от 109,43 кг. В Нинбо Насар дори не изпълни категорията си и бе само 94,5 килограма. Само с 1 кило на осмото място е Йеонгван Сон (Република Корея) при тегло от 149,23 кг.

Гор Тигран Минасян (Бруней) има най-големия двубой тази година. Той закова 457 кг през май в Кандахар, като тежеше 157,03 кг. След него е Вараздат Лалаян (Армения) от Батуми с 451 кг и лично тегло от 153,39. Огромният иранец Алиреза Йосуфи, който спря кантара на 199,39 кг, има 445. Четвърти е Данил Вагайцев с 425 кила и тегло 139,05 кг. Китаецът Хуанхуа Лию записа 420 при 106,85 кг. Колумбиецът Рафаел де Хесус Серо Кастио, който тежи 142,88 кила, има записан двубой от само 4 килограма пред Карлос. И седмото място в нея е руснакът Тимур Наниев, вдигнал 418 кг при лично тегло 122,29 кила.

Така от десетката отпадна натурализираният румънец Луис Мануел Лорет Родригес, който имаше 414 килограма при лично тегло от 109,93 кг. Христо Христов, който вдига в петък, бе веднага след него с 412 кг и лично тегло от 109,57.

Преди да се появи Карлос, първи от долните категории бе Йеисон Лопес Лопес от Колумбия, който имаше 397 килограма при тегло от 87,64 и бе 24-и в ранглистата. Самият Карлос бе на 38-о място.

Победата за Карлос на световното в Нинбо бе 10-ата поредна за българина на голям шампионат.

Той записа и невероятните 1298 точки по сравнителната система на международната федерация GAMX, която бе приета миналата година и замени двете - “Роби” и “Синклер”, които се ползваха до момента. Тя се използва, за да се определи най-силният състезател на дадено първенство независимо от категорията, в която участва. И според нейните създатели над 600 точки вече е изключително постижение. А Карлос записа 1298.

Подобни чудеса са ставали през миналия век. При преизчисленията например Наим Сюлейманоглу е записал в Сеул 1725 точки, което си остава върховното постижение за всички времена.

Точно преди 40 години Наим духна от националния отбор по време на световната купа в Мелбърн и стана турчин. След това спечели 3 олимпийски титли за новата си родина.

Оказа се, че Насар за втори път в кариерата си прави такъв невероятен двубой.

Първият път е преди почти 2 години в състезание от Първа бундеслига в Германия. Или малко след като спечели олимпийската си титла в Париж. Неговият “Хайншайм” гостува на “Дурлах” и губи със 717:772,5 точки.

Тогава Карлос тежи 93,9 килограма, защото там няма категории, а се правят точки по лично тегло. В изхвърлянето той покорява последователно 165, 175 и 185 килограма в изхвърлянето. След което 165, 175 и 185 в изтласкването. Така събра рекордни точки за своя тим, но това не предотврати загубата. Карлос и Божидар Андреев тогава бяха вкрали “Хайншайм” в елита, но след като двамата бяха възпрепятствани за някои двубои, тимът изпадна. Очаква се този сезон Карлос да се завърне в Германия, но това ще стане догодина.

Следващото му състезание е олимпийската квалификация в Доха (Катар), като категорията на Карлос е от 18 часа българско време на 14 декември.

До момента отново са се записали огромен брой щангисти - цели 93-ма. Със сигурност обаче доста ще отпаднат, когато се публикува окончателният стартов списък. Просто защото в него Южна Африка има шестима представители, Беларус - трима, включително и внукът на легендата Александър Курлович - Юлиан, и т. н. Фигурира и колумбиецът с паспорт от Бруней Йоксер Мануел Албоноз Кинто, който изчезна от световното в последния момент. Заявките вече са затворени и се чака излизането на стартовата книжка, което ще стане след края на световното.