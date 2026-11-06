Алекс Николов подобри рекорда си за точки в един мач от елита на Италия

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Асът на националния отбор по волейбол Алекс Николов записа нов личен връх в мач от италианския елит.

При домакинската победа на “Кучине Лубе” (Чивитанова) с 3:1 над “Модена” българското момче реализира впечатляващите 35 точки (5 аса!, 1 блок).

Това е рекорд за Алекс като актив в един мач от серия “А”. Предишният бе 30 точки, които Николов наниза за “Лубе”, който обаче загуби като гост на “Милано” с 1:3.

Силно игра при успеха срещу “Модена” и братът на Алекс - Мони. Той гарнира находчивите си действия като разпределител с 6 точки (2 аса, 1 блок).

Алекс резонно бе определен за MVP на двубоя.

С успеха “Лубе” се изкачи на второ място във временното класиране с 4 победи и 12 точки.

Шампионът “Перуджа” е лидер с 14 от 5 победи, като съответно има мач повече.

“Лубе” е вицешампион, но с братя Николови твърдо гони титлата след две втори места поред на Ботуша.