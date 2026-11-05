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Гръцката прокоба продължава, ЦСКА падна 1:2 от "Панатинайкос"

Георги Банов

Георги Банов

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Диниш Алмейда празнува гола си в Атина.
Диниш Алмейда празнува гола си в Атина. Снимка: Георги Палейков

Гръцката прокоба над българските отбори продължи, след като ЦСКА падна с 1:2 при гостуването си на гранда "Панатинайкос" в Лигата на конференциите. Резултатът можеше и да е по-голям, ако Фьодор Лапоухов не бе направил невероятните 11 спасявания за 90 минути. 

4 минути преди края на първото полувреме гърците откриха. Защитата пропусна центриране на Висенте Таборда и Давиде Калабрия прониза Лапоухов. В 44-ата минута след корнер Диниш Алмейда със страхотен удар изравни след центриране от корнер.

В 68-ата минута Висенте Таборда се възползва от хаоса в малкото наказателно поле и с тяло вкара за 2:1.  

Още във 2-ата минута Инаки Пеня спаси домакините, като извади хубав удар на Леандро Годой. 5 минути по-късно отново се намеси след страхотен удар на Андрей Йорданов. 

След това дойдоха и минутите на Фьодор Лапоухов, който извади удар на Сантино Андрино в левия си ъгъл и един на Рик ван Дронгелен с глава. Баларусинът направи още две невероятни спасявания. 

Втората част стартира по същия начин с отлични изяви на Лапоухов. Гол на Елмин Растодер бе отменен заради засада. 

Андрей Йорданов се върна години назад в кариерата си, когато играеше крило. Поради липсата на футболист на тази позиция Маркус Гиздол го пусна титуляр срещу "Панатинайкос". Другата изненада е включването в състава на Исак Соле. На полувремето влязоха Макс Ебонг и Бруно Жордао вместо Соле и Питас. 

"Панатинайкос": Инаки Пеня - Давиде Калабрия, Стефан де Врий, Рик ван Дронгелен, Йоргос Кирякопулос - Висенте Таборда, Имран Луза (65-Етиен Камара), Кингс Кангва - Леви Гарсия (77-Сириел Дресерс), Елмин Растодер (65-Андреас Тетех), Сантино Андино (85-Адриан Ягушич).

ЦСКА: Фьодор Лапоухов - Давид Пастор (55-Тамиму Уору), Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Анжело Мартино - Жан-Пиер Гбамен - Исак Соле (46-Макс Ебонг) - Йоанис Питас (46-Бруно Жордао), Стефано Сенси (70-Мохамед Брахими), Андрей Йорданов (80-Йоел Зварц) - Леандро Годой.

Жълти картони: Рик ван Дронгелен, Имран Луза, Етиен Гамара, Сантино Андино. 

Диниш Алмейда празнува гола си в Атина.
Алеханро Мартино се бори с нападател на домакините.
Диниш Алмейда празнува гола си в Атина.
Алеханро Мартино се бори с нападател на домакините.
Диниш Алмейда празнува гола си в Атина.
Алеханро Мартино се бори с нападател на домакините.
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