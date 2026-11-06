Искат $ 3 млрд. за “Кадилак” от Формула 1

Задава се една от най-големите сделки в спорта. Тимът на “Кадилак” от Формула 1 е обявен за продан, като му се искат невероятните 3 милиарда долара.

Проблемите са около собственика Марк Уолтър, който е разследван от правосъдното министерство за незаконни трансакции между фирмите му на стойност 20 милиарда долара. Реалният собственик на тима TWG не попада в разследването, но явно на Уолтър му трябват пари. Той вече се освободи от дела си в бейзболния “Лос Анджелис Доджърс”, футболния “Челси” и баскетболния “Лос Анджелис Спаркс” от женската НБА.

Китайският BYD е фаворит за сделката, като за техния интерес се говори от няколко месеца насам. Реално китайците се смятаха, че ще бъдат 12-ият отбор във формулата. Покупката на готов отбор обаче ще съкрати доста усилия.

Имало е още шестима претенденти за отбора. Сред тях е и “Фенуей Груп”, която е мажоритарен собственик на футболния “Ливърпул”.

“Кадилак” е един от аутсайдерите във формулата, но за новия сезон нае доста сериозни инженери от “Ред Бул” и “Ферари”, които вече работят по новия болид на екипа. Почти сигурно е, че заради американската публика ще бъде привлечен и Колтън Хърта. Той отново, за пети път ще кара на тренировка в Бразилия.