Наско Сираков: Реално е "Левски" да бъде в елиминациите на Лига Европа

Почетният президент на "Левски" Наско Сираков говори след успеха на "сините" 1:0 над полския Ягелония в мач от основната фаза на Лига Европа. С победата воденият от Хулио Веласкес събра 7 точки и е адски близо до гарантира до елиминациите на турнира. За тях се класират първите 24 в състезанието.

Надявам да продължаваме по този начин. "Левски" играе добър футбол, въпреки че в Европа лесни мачове няма. Ако мечтите свършат, трябва да се отказваме. Реално е да играем в елиминациите, може и една точка още да ни стигне. Преди това обаче мислим за неделя (за мача срещу ЦСКА)", добави той.