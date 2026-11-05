Веласкес: "Левски" показа изключителна зрялост, за да вземе мача с "Ягелония"

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че тимът му не е започнал добре, но на по-късен етап се е напаснал как да стои срещу "Ягелония". „Сините" спечелиха 1:0 над полския съперник в 4-ия кръг от основната фаза на Лига Европа. Воденият от спеца от Саламанка тим събра 7 точки и е много близо до участие в елиминациите на турнира.

„Истина е, че те (съперникът - бел. ред.) ни затрудняваха да направим поредни пасове и това ни нарушаваше владеенето на топката. Липсваше ни да намерим правилния момент да пресираме и да се организираме добре, когато преодолеят първата линия на нашата преса. Оттам-насетне смятам, че със сигурност се подобрявахме по време на мача. Израствахме особено в играта с топка. Намирахме начин да я задържим, за да имаме владеене. Без топка също смятам, че се подобрявахме, да разбираме кога трябва да направим първата преса. В крайна сметка успяхме малко по малко да изравним мача. Втората част смятам, че изиграхме изключително мъдро. Успявахме да разбираме по-добре и по-добре какво изисква мача. В много моменти успявахме да накараме съперника да не се чувства комфортно. Отборът показа изключителна зрялост, за да израсне в мача и да го разбере", започна анализа си за мача Веласкес.

„Трябваше да разберем малко по малко къде да пресираме, как да играем с топката. Това разбиране на мача ни позволи да спечелим. Както винаги, устойчивостта, глада за победа ни помогна да използваме тази енергия до самия край на мача. Не съм експерт в абсолютно нищо. Аз не вярвам в това. Решенията са генерирани от целия спортно-технически щаб. Истинските главни действащи лица са журналистите. В един мач от 90 минути се играят 4-5 мини мача. Имаме капацитета да разберем различните моменти. В крайна сметка вече може да се правят по 5 смени във футбола. Във всеки един момент всеки един играч може да ни помогне и трябва да знаем как да го използваме. В още един ден съм много горд и щастлив с футболистите", продължи испанецът.

„За жалост все още не знаем нищо за контузията на Сержиньо. Днес имахме такава ситуация, че Акрам вчера завърши тренировката в перфектно състояние, но след нея изпита леко неразположение. Следобеда му се направи изследване и не излезе нищо притеснително по отношение на контузия. Но имаше една леко наранена зона, която даваше сигнал, че ако днес влезе в игра рискът е голям. Това със сигурност ни минаваше през мисълта дали да поемем този риск или не. Случи се това със Сержиньо. Правихме всичко възможно да бъдем отговорни и да не пуснем Акрам в този мач. Той ми каза, че не е получил чувство за разтежение. На полувремето искаше да продължи. Моето чувство беше, че ако оставим Сержиньо ще го загубим и може да се стигне до разкъсване. Надявам се, че ще е извън терените възможно най-малко. В крайна сметка искахме да действаме с отговорност, обмисляхме да пуснем Акрам, да се усложни и неговият случай и предпочетохме да не го направим", каза още треньорът.

Веласкес похвали героя за "сините" в този двубой - Стивън Стоянчов. Юношата на "Левски" вкара единствения гол в 83-ата мин.

"Първо съм много щастлив за Стиви, защото го заслужава. Той е едно от момчетата, които започнаха от първия ден с нас в „Левски" и затова съм много щастлив с него. Трябва да имаме важния баланс, той е изключително млад футболист, тепърва започва. Във футбола се случва това играчи да се вдигат във въздуха или да се свалят на земята. Стиви има още много какво да учи. Трябва да се подобрява със скромност и глад, за да се развие. Но за мен е изключително важно това, щастлив съм за школата на „Левски", че той може да влезе и да вкара гол, както и за Оги Владимиров, който често играе. Това може да ни послужи като клуб да се развиваме. Това е полезно за школата и всички в нея. Да продължават да я развиват, защото има много накъде, за да може да има повече случаи като Стивън и Оги", завърши Веласкес.