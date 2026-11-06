Президентът на световното самбо: Имаме всички шансове да влезем в олимпийската програма

България е сила в самбото - благодарим, че го съхранихте, възродихте и пак се раждат нови звезди, заяви Василий Шестаков

От 11 страни участнички (сред които и България) на първото световно първенство до рекордните 101 страни в юбилейното 50-о световно първенство по самбо. Този прогрес в популярността и разширяването на географията е част от пътя към бъдещо включване на самбото в програмата на олимпийските игри, убеден е президентът на Международната федерация по самбо (FIAS) Василий Шестаков.

"Мечтаем да видим самбото, представено под петте олимпийски кръга. И по принцип имаме всички шансове за това, защото нашият спорт е много популярен и става все по-популярен. Стремим се да влезем в олимпийската програма. Сега Международният олимпийски комитет има нов президент – госпожа Кърсти Ковънтри. В момента се преразглеждат принципите за участие в олимпийските игри. Надявам се, че принципите, които ще бъдат разработени, ще помогнат да отпаднат спортове, които не са популярни, и на тяхно място да бъдат включени нови спортове, които се радват на голяма популярност. Към днешна дата ние заемаме 13-о място сред признатите олимпийски спортове. Това означава, че имаме всички шансове да бъдем кандидати за включване в програмата на олимпийските игри", заяви Василий Шестаков.

Когато е избран за президент на световното самбо през 2009 г., на тогавашното световно първенство участват 46 държави, а заради кризата в спорта на световното в Ташкент през 2010 г. има едва 26 страни. Започва стабилизиране и прогрес - на 40-ото световно първенство в София през 2016 г. има представители на 77 държави. На юбилейното 50-о - отново в Ташкент, за първи път в историята участниците са над 100.

"Успяхме да изградим много добър колектив, на практика едно - сплотено семейство. Спомням си, когато за първи път участвах на световно първенство в качеството си на президент на Международната федерация, при мен дойдоха представители на федерации, включително и от България, и ми казаха: „Това е последният път, в който участваме на световно първенство. Не виждаме перспектива тук." Но аз успях да ги убедя. И когато изградихме този колектив, когато започнахме да работим заедно, виждате, че всичко се получи. А тези 101 държави на световно първенство са резултат от нашата обща работа - на представителите на всички страни от всички континенти. Мотото на нашата международна федерация е "Самбото е семейство. Семейството е сила. Силата е мир." На практика самбото е едно голямо семейство. Разбира се, виждаме, че днес светът е нестабилен. Има различни течения, различни движения, водят се войни и се случват много други неща. Но ние се стараем тук хората да не усещат политиката, да не усещат различията и разногласията помежду си. Искаме, когато пристигат тук, това място да си остава територия на самбото. Защото самбото наистина е семейство", заяви шефът на световното самбо.

"България е много силна държава в самбото. Имам много приятели в България - Румен Стоилов, Иван Нетов, както и много спортисти, които са постигали отлични резултати. Знаем, че и днес България се бори и постига много високи резултати на световните и европейските първенства. Затова сме много щастливи, че самбото се е съхранило в България и че сега отново, така да се каже, преживява възраждане. Появяват се млади спортисти, талантливи нови звезди. Много бих искал това развитие в България да продължи и занапред", каза още Василий Шестаков.

България ще участва с 11 състезатели на юбилейното 50-о световно първенство по самбо в Узбекистан.

Страната ни ще има участие и в церемонията по откриването в Ташкент. За юбилейния шампионат в нея са поканени да се включат някои от най-големите имена в историята. А сред тях логично е българската легенда на световното самбо Мария Оряшкова - шесткратна световна шампионка и десеткратна европейска шампионка.

Сред легендите ще са също Фьодор Емеляненко и Ислам Махачев. Двамата бяха обявени за посланици на самбото. Пътят им в спорта започва именно от самбото, преди да постигнат сериозни спехи в смесените бойни изкуства. ММА легендата Емеляненко е четирикратен световен шампион по бойно самбо, а шампионът в клетката на UFC Ислам Махачев става световен шампион по бойно самбо преди10 г. в София.