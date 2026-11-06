Американки елиминираха сестри Стоеви в Йосу Сити

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Сестрите Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха на четвъртфиналите на международния турнир по бадминтон World Tour Super 500 в Йосу Сити (Република Корея) с награден фонд 500 хиляди долара.

Петкратните европейски шампионки, поставени под номер 3, отстъпиха пред осмите в схемата Лорън Лам и Алисън Куин Лий (САЩ) с 19:21, 10:21 за 40 минути и приключват участието си в надпреварата.

През миналата седмица сестрите спечелиха бронзови медали в Саарбрюкен (Германия), а следващата ще участват на турнир World Tour Super 500 в Кумамото (Япония).