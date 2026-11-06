С победата на "Левски" България изпревари Русия в УЕФА

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България изпревари Русия по 5-годишен коефициент в ранглистата на УЕФА.

Това стана факт благодарение на "Левски", който победи 1:0 "Ягелония" в основната фаза на Лига Европа. С успеха на "сините" страната ни добави 0,5 точки към общия коефициент. Така България събра 22,062 и заема 28-ото място.

Както е известно, руските отбори не играят в турнири на УЕФА след инвазията в Украйна. Въпреки това коефициентът на страната е "замразен" - 21,655.

Съвсем реалистично е България скоро да изпревари Словакия, която е на позиция пред нас - 22,375. Ние имаме 2 тима в Европа - "Левски" и ЦСКА, докато страната от централна Европа е с един.

От началото на европейската кампания през тази година България е събрала 4,375 точки.

Според 5-годишния коефициент на всяка страна се определя колко тима да участват в европейските турнири. Лидер с повече от 100 точки е Англия, която има 9 представителя в състезанията на УЕФА. България няма реален шанс повече от 4 отбора да играят в турнирите на европейската футболна централа, нито пък да имаме две квоти за Шампионската лига или Лига Европа.