Националната военна спортна федерация чества 15 години от създаването си

В чест на 15-годишнината на Националната военна спортна федерация заместник-началникът на отбраната и председател на организацията генерал-лейтенант Красимир Кънев връчи почетни отличия и награди, съобщиха от пресцентъра на военното министирство. Признание за своя принос получиха ръководителите на федерацията през годините, председателите на всички военни спортни клубове и най-изявените военни спортисти и отбори за 2026 година.

Според резултатите за годината при мъжете на първо място е младши сержант Славян Марков Генчев от ВСК „Стрямци – 61" в дисциплините планинско бягане, щафетен маратон и функционален фитнес, а при жените - младши сержант Маринела Радославова Цекова от ВСК „Спорт МО" в дисциплините лека атлетика, планинско бягане и щафетен маратон.

В приветствието си генерал-лейтенант Кънев отбеляза, че учредената през ноември 2011 г. федерация вече достига важен етап на зрялост, институционално утвърждаване и сериозни успехи както на вътрешната, така и на международната сцена. Той подчерта, че организацията успява да съживи армейския спорт и да изгради устойчив, работещ модел за физическа подготовка и спортно майсторство.

Посочи някои ключови резултати, които НВСФ постигна за своите 15 години активна дейност. Сред тях е развитата клубна мрежа, като към момента във федерацията членуват 34 военни спортни клуба с над 10 000 членове. Тя координира активна спортна дейност във всички големи градове на страната, като сред тях са клубове като ВСК „Тракиец – 2007", ВСК „Феникс", ВСК „Стрямци – 61", ВСК „В. Левски" и др.

Заместник-началникът на отбраната подчерта и изградения устойчив спортен календар, според който организацията провежда по 11 - 12 държавни военни първенства годишно (в дисциплини като футбол, лека атлетика, планинско бягане, плуване и др.), превръщайки спорта в ежедневие за хиляди военнослужещи.

Не на последно място, генерал-лейтенант Кънев се спря и на вложените иновации и модерна подготовка. През тази юбилейна година сериозен акцент е поставен върху функционалния фитнес - дисциплина, която най-точно отговаря на съвременните нужди от физическа издръжливост и бойна готовност в армията.

Председателят на Националната военна спортна федерация бе категоричен, че в следващите години в организацията ще продължи развитието на други спортни дисциплини с военно приложна насоченост.