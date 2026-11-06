Капитанът на "Левски" попадна в идеалния отбор на Лига Европа

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Капитанът на "Левски" и стожер в отбраната Кристиан Димитров попадна в идеалния отбор на 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа на гиганта в статистиката SofaScore.

Централният бранител получава изключително висока оценка за представянето си на терена в четвъртък срещу "Ягелония" - 8,2. Димитров бе с основна заслуга "сините" да победят полския тим 1:0 пред над 25 хил. на Националния стадион "Васил Левски" и да имат огромни шансове към продължаване към елиминациите на втория по сила турнир на УЕФА.

Бранителят не допусна нито една грешка в двубоя с коравия съперник. Димитров отлично покриваше периметъра и не позволи офанзивен играч на съперника и за секунда да го надиграе.

Кристиан е първият играч на "сините", които попада в идеалния отбор на Лига Европа през тази кампания.

Друг важен играч на шампиона на България - вратарят Светослав Вуцов, пък е номер 1 по предотвратени голове от всички в турнира. Според данните стражът е с индекс от 3,4. Вуцов спаси чисто положение в 6-ата мин срещу "Ягелония", когато играч на поляците се озова очи в очи с него след груба грешка в отбраната на "сините".

Внукът на легендата Иван Вуцов за първи път не допусна гол в основната фаза на Лига Европа.