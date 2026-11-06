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Утре "Славия" прави петия турнир по борба в памет на Желязко Димитров

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Желязко Димитров-Жеката
Желязко Димитров-Жеката

Петия поред турнир по борба в памет на Желязко Димитров-Жеката организира "Славия" утре. Той започва в 10 часа в националната база по борба "Дианабад".

Желязко Димитров е най-успешния треньор по борба на "Славия". Цялата му  кариера на треньор е в клуба. Негови възпитаници са Исмаил Абилов, олимпийски и трикратен европейски шампион, Ефраим Камберов, двукратен №1 в Европа, Пано Желев, също европейски шампион. Под негово ръководство израстват още Иван Янков, Шукри Лютвиев и Албен Кумбаров.

Димитров почина на 29 октомври 2021 година, а оттогава всяка година "Славия" почита паметта му с турнир в негова чест.

Желязко Димитров-Жеката

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