Яник Синер се разделя с треньора си, избрал е нов

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Световният номер 2 в тениса Яник Синер съобщи в социалните мрежи, че се разделя след 5 г. с треньора си Дарън Кейхил.

Негов наследник се очаква да бъде шведът Магнус Норман (бивш наставник на Стан Вавринка), а Симоне Ваноци запазва мястото си в екипа.

„Благодаря ти за всичко, приятелю. За мен бе чест и привилегия. Голяма част от това, което съм като човек и спортист, дължа на теб", заяви италианецът.

Под ръководството на Кейхил Синер изкачи световния връх, на който бе до този понеделник, когато бе изпреварен от германеца Александър Зверев и спечели 5 титли от "Големият шлем". но изтърпя и 3-месечно наказание за непреднамерена употреба на допинг.

Италианецът не е играл от юли, когато триумфира на „Уимбълдън". Поради контузия в коляното той пропуска остатъка от сезона, включително и финалите на ATP.