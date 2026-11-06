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Българка влезе във финала на 200 м кроул на младежката олимпиада

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Симона Иванова Снимка: БОК, Костадин Андонов
Симона Иванова Снимка: БОК, Костадин Андонов

Плувкинята Симона Иванова се класира за финала на 200 метра свободен стил на младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Българката даде второ време в четвърта серия - 2,06,71 мин и влиза на финала с пети по сила резултат. Най-добро време в сериите е за представителката на Индия Динидхи Десингху с 2,04,51 минути. Финалът на 200 метра при жените е по програма в 15,30 часа (17,30 българско време).

В сериите на 200 метра при мъжете Димитър Докузов остана пети в пета серия с 1,54,85 минути и общо 15-и от 43 стартирали.

Симона Иванова Снимка: БОК, Костадин Андонов

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