Само "Реал" не отрази оттеглянето на Роналдо от националния на Португалия

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„Реал" е единственият бивш клуб на Кристиано Роналдо, който не реагира на оттеглянето му от националния отбор на Португалия.

41-годишният нападател обяви в четвъртък, че прекратява кариерата си в представителния тим на страната.

Все още „Реал" не е публикувал изявление по този повод нито в социалните мрежи, нито на своя уебсайт. Всички останали клубове, чиито цветове е защитавал Кристиано - „Спортинг" (Лисабон), „Манчестър Юнайтед", „Ювентус", както и настоящият „Ал Насър" го направиха.

Роналдо е голмайстор номер 1 в историята на мадридчани. С екипа на „белите" звездата изигра 438 мача и отбеляза 450 попадения.