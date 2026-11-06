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Щангистът Божидар Андреев отнесе 4 г. наказание за допинга

Константин Ботушаров

Редактор: Константин Ботушаров

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Божидар Андреев. Снимка: Архив
Божидар Андреев. Снимка: Архив

Бронзовият медалист от олимпийските игри в Париж във вдигането на тежести Божидар Андреев получи 4 г. наказание за употреба на допинг, съобщи Международната агенция за тестване (ITA).

29-годишният българин бе уличен в употреба на анаболния стероид местеролон, който повишава нивата на тестостерон и засилва мъжките полови характеристики през миналата година. Наказанието до ноември 2029 г.

След олимпиадата в Париж Андреев се отказа от спорта заради финансовите неуредици във федерацията и липсата на заплащане. По-късно обаче реши да се върне и при внезапна проверка даде положителната проба. 

Щангистът има право да обжалва наказанието пред Международния арбитражен съд в Лозана.

Божидар Андреев. Снимка: Архив

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