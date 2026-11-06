И Христо Христов с нула на световното по щанги

Ако не съществува Карлос Насар, спортът вдигане на тежести в България може спокойно да се закрие. От четирима наши на световното само той взе медали (и то три златни), а всички останали се прибират с нули. Такава сеч не е имало от години.

Христо Христов се провали в изтласкването на категория до 110 килограма. Той не успя три пъти на 210 кг или с 20 по-малко от световния рекорд на Карлос в долната категория до 95 кг.

При най-леките Ангел Русев и Дениз Данев също се занулиха на първенството на планетата.