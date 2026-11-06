Испанската столица Мадрид отново се превръща в епицентър на американския футбол. На 8 ноември, неделя, стадион “Сантяго Бернабеу” ще приеме втория в историята официален мач от Националната футболна лига на САЩ (НФЛ), проведен на испанска земя. Този път един срещу друг застават Синсинати Бенгълс и Атланта Фалкънс, а началният час е 15:30 местно време, или 16:30 часа българско време.

Двубоят е част от деветата седмица на редовния сезон в НФЛ, като Атланта ще бъде символичният домакин. За разлика от приятелските срещи и демонстративните събития, тук залогът е напълно реален - резултатът ще бъде включен в класирането и може да окаже влияние върху битката за плейофите.

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Синсинати срещу Атланта - какво да очакваме?

Двата отбора пристигат в испанската столица с различно представяне през настоящия сезон. Синсинати Бенгалс има пет победи и две загуби и се намира в добра позиция за участие в плейофите. Атланта Фалкънс е с баланс от три победи и пет поражения и се нуждае от положителни резултати, за да запази надеждите си за продължаване на кампанията.

Голямата звезда на Синсинати е куотърбекът Джо Бъроу, който продължава да бъде сред най-атрактивните футболисти на своята позиция. В осмата седмица той записа впечатляващи 462 ярда с подавания и общо шест тъчдауна - пет чрез пасове и един след бягане. Така Бъроу стана едва вторият играч в историята на НФЛ с поне 450 ярда с подавания, пет тъчдаун паса и един тъчдаун с пробег в рамките на един двубой.

До него е и една от най-опасните фигури в нападението на Бенгалс - Джамар Чейс. Двамата оформят комбинация, способна да постави под напрежение практически всяка защита в лигата.

Атланта от своя страна ще разчита на таланта на Биджан Робинсън, един от най-динамичните рънинг бекове в съвременния американски футбол. Именно неговите пробиви по земя могат да се окажат особено важни срещу Синсинати.

Воденото от Майкъл Пеникс-младши нападение на Фалкънс обаче има какво да доказва. В предишния си двубой Атланта загуби от Тампа Бей Бъканиърс с 0:16, а Пеникс допусна четири пресечени паса. В Мадрид тимът ще търси далеч по-стабилно представяне и по-добър контрол върху топката

Какво се случи при историческия дебют през 2025 г.?

На 16 ноември 2025 г. “Сантяго Бернабеу” отвори врати за първия официален мач от НФЛ в Испания. Тогава Маями Долфинс и Вашингтон Командърс предложиха драматична среща, която завърши с победа на Маями с 16:13 след продължение.

Двубоят не предложи особено много точки, но компенсира с напрежение до самия край. Вашингтон водеше с 13:6 през втората половина, преди Маями да изравни с тъчдаун на Оли Гордън. При 13:13 двата отбора трябваше да решават победителя в допълнителното време.

Там ключова роля изигра защитникът Джак Джоунс, който пресече подаване на Маркъс Мариота още в първата атака на Вашингтон. Малко по-късно Райли Патерсън реализира фийлд гол от 29 ярда и донесе историческата победа на Долфинс.

Събитието се превърна в голям успех и извън терена. Трибуните бяха изпълнени с 78 610 зрители, а телевизионната аудитория надхвърли шест милиона души в 223 държави и територии. Според данните на организаторите това е бил петият най-гледан мач в 20-годишната история на международните срещи от НФЛ.

Успехът затвърди амбициите на лигата да превърне испанската столица в постоянна спирка от международния си календар.

Как “Бернабеу” се превръща в стадион за американски футбол?

Една от най-интересните подробности около домакинството на НФЛ в Мадрид е свързана с уникалната технология на стадиона на Реал Мадрид. След мащабната реконструкция на стойност над един милиард евро “Сантяго Бернабеу” разполага със система, позволяваща футболният терен да бъде прибран под земята, а съоръжението да приема фестивали, концерти и други спортни събития.

Игралната настилка е разделена на шест огромни подвижни секции, които се спускат в специално подземно пространство. Там тревата се съхранява при контролирани условия, като модерна система осигурява необходимите светлина, влажност, температура, вентилация и напояване. На практика теренът разполага със собствена подземна оранжерия, която позволява поддържането му дори когато на повърхността се провеждат други събития.

За мачовете от НФЛ обаче самото изваждане на тревата не е достатъчно. Игрището за американски футбол е с различни размери от това за европейски футбол и изисква специални крайни зони, наречени енд зони. Затова организаторите разширяват използваемата площ в двата края на терена, монтират допълнителни платформи и поставят характерните за американския футбол високи жълти врати.

Преди дебюта през 2025 г. подготовката изисква около 18 месеца координация между НФЛ и Реал Мадрид. Освен терена са адаптирани съблекалните, техническите помещения и зоните за телевизионните екипи. Самата настилка преминава задължителни проверки за безопасност, сцепление и твърдост между 24 и 72 часа преди началото на срещата.

Американско шоу в сърцето на Мадрид

Както и през 2025 г., срещата между Синсинати и Атланта ще бъде много повече от обикновен спортен двубой. НФЛ пренася в Испания характерната атмосфера на американските стадиони, включваща специални фен зони, музикални изпълнения, шоу програма и разнообразни активности за публиката.

Тазгодишното шоу на полувремето ще бъде оглавено от колумбийския изпълнител Мануел Турисо. Преди началото на двубоя испанският китарист Пабло Саинс-Вилегас ще изпълни националния химн на Испания, а американският ще прозвучи в изпълнение на Тейлър Момсън, вокалистка на рок групата The Pretty Reckless.

Организаторите предвиждат и специална седмица за феновете в Мадрид, по време на която привържениците ще могат да се докоснат до културата на американския футбол. НФЛ очаква на трибуните да има фенове не само на Бенгалс и Фалкънс, но и на останалите 30 отбора в лигата.

Защо НФЛ продължава да завладява Европа?

Домакинството на Мадрид е част от дългосрочната стратегия на НФЛ за разширяване на международната аудитория. В продължение на години основният европейски център на американския футбол беше Лондон, но впоследствие лигата започна да организира редовни срещи и в Германия, а през 2025 г. към картата се присъедини и Испания.

Причините са не само спортни, но и икономически. Международните двубои привличат десетки хиляди туристи, създават нови възможности за спонсорство и телевизионно разпространение и позволяват на клубовете да разширяват фенската си база извън Северна Америка.

Особено привлекателен за НФЛ е потенциалът на испаноезичната аудитория. Испания предлага възможност за популяризиране на спорта на европейския пазар, а същевременно създава връзка с милионите фенове на американския футбол в Латинска Америка.

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