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България на върха! Иван Хърков е световен шампион по самбо за втори път (Видео, снимки)

Найден Тодоров

Найден Тодоров

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Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ

България има световен шампион по самбо. Иван Хърков триумфира в категория до 79 кг на спортното самбо на шампионата на планетата в Ташкент (Узбекистан). Във финала той победи Борис Шатверян (Армения) с 2:0.

Първата точка за Хърков във финала

Това е втора световна титла за Хърков. Интересното е, че през 2023 г.., когато за първи път стъпи на световния връх, той отново победи на финала Шатверян. При това тогава на арменска земя в Ереван.

Иван Хърков по време на финала на световното в Ташкент.
Иван Хърков по време на финала на световното в Ташкент.

През 2026 г. в Узбекистан златото пак е за самбиста от Панагюрище.

На 1/16-финалите Хърков се наложи с 8:0 над Букурещ Камара (Мавритания). На 1/8-финал надви Омари Ниазашвили (Грузия) с 1:0. На 1/4-финал преодоля и съпротивата на Йосип Берц (Хърватия). В полуфинала българинът беше категоричен и срещу Максим Романов (Беларус), побеждавайки с 4:1. Така днигна до финала, давайки на съперниците си само една точка - при това не след техника, а за предупреждение секунди преди края при резултат 4:0 за Хърков.

Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков по време на финала на световното в Ташкент.
Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков с треньора и с шефа на българското сумо след финала в Ташкент.
Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков по време на финала на световното в Ташкент.
Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков с треньора и с шефа на българското сумо след финала в Ташкент.
Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков по време на финала на световното в Ташкент.
Световният шампион Иван Хърков и президентът на Българската федерация по самбо Росен Димитров, който го поздрави веднага след победата във финала. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков с треньора и с шефа на българското сумо след финала в Ташкент.

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