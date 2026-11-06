Волейболен национал със 17 т. за победа във Франция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Волейболният национал Венислав Антов отново бе познатият лидер на "Туркоан", за да може тимът му да запише победа №4 за сезона в изтеглен мач от 5-ия кръг на френския елит.

У дома 22-годишният диагонал и съотборниците се наложиха срещу последния "Сет" с 3:0 (25:23, 25:23, 27:25).

С успеха "Туркоан" излезе втори с 4 победи, 1 загуба и 12 точки, но преди изиграването на останалите срещи от кръга. Лидер с 4, 0, 12 е "Тулуза".

Антов бе най-резултатен, като заедно с Усама бен Ромдале реализираха по 17 точки срещу "Сет". Вени записа 1 ас.