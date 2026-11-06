Мария Оряшкова пак връчи златото на Иван Хърков, пяха заедно "Мила родино" в Ташкент (Видео, снимки)

Химнът на България прозвуча в Ташкент в чест на вече двукратния световен шампион в спортното самбо Иван Хърков. А златният му медал беше връчен лично от българската легенда на световното самбо Мария Оряшкова.

И стана нещо като традиция - Хърков да печели световната титла, а Оряшкова да му връчва златото. Така стана и в Армения през 2023 г. От тогава Мария не бе идвала на световно първенство. На шампионата през 2026 г. в Узбекистан тя е сред специалните гости с легендарен статут. Тъй като световното първенство е под номер 50, 25 легенди на самбото бяха поканени да участват в церемонията по откриването. А сред тях - шесткратната световна и десеткратна европейска шампионка от България Мария Оряшкова. Заедно с Фьодор Емеляненко, Ислам Махачев и останалите легенди.

Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването. Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването.

След като участва в церемонията по откриването, тя изгледа финала в категория до 79 кг и се наслади на българския успех. А после удоволствието стана още по-голямо, защото именно тя беше избрана да участва в церемонията по награждаването в категорията и да отличи Иван Хърков. Оряшкова е предишният българин, ставал световен шампион по самбо. Тя взе шестата си титла през 2020 г. След това имаше своеобразно предаване на щафетата с награждаването на Хърков в Ереван - последният БГ шампион в самбото връчи златото на новия български световен шампион. Три години по-късно историята се повтори в Ташкент. И Иван Хърков пя "Мила родино" заедно с Мария Оряшкова до него на подиума.

Иван Хърков и Мария Оряшкова СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Още по-любопитно е, че и тогава, и сега Хърков победи един и същи опонент във финала за златото.

29-годишният българин от Панагюрище триумфира в категория до 79 кг на световното първенство по самбо в Ташкент (Узбекистан) с успех над Борис Шатверян (Армения) с 2:0 точки. През 2023 г.в двубоя за златото Иван пак би Шатварян при това на арменска земя в Ереван.

Вижте снимките след триумфа му в Узбекистан.