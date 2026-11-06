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Мария Оряшкова пак връчи златото на Иван Хърков, пяха заедно "Мила родино" в Ташкент (Видео, снимки)

Найден Тодоров

Найден Тодоров

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Иван Хърков и Мария Оряшкова СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков и Мария Оряшкова СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Химнът на България прозвуча в Ташкент в чест на вече двукратния световен шампион в спортното самбо Иван Хърков. А златният му медал беше връчен лично от българската легенда на световното самбо Мария Оряшкова.

И стана нещо като традиция - Хърков да печели световната титла, а Оряшкова да му връчва златото. Така стана и в Армения през 2023 г. От тогава Мария не бе идвала на световно първенство. На шампионата през 2026 г. в Узбекистан тя е сред специалните гости с легендарен статут. Тъй като световното първенство е под номер 50, 25 легенди на самбото бяха поканени да участват в церемонията по откриването.  А сред тях - шесткратната световна и десеткратна европейска шампионка от България Мария Оряшкова. Заедно с Фьодор Емеляненко, Ислам Махачев и останалите легенди.

Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването.
Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването.
Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването.
Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването.

След като участва в церемонията по откриването, тя изгледа финала в категория до 79 кг и се наслади на българския успех. А после удоволствието стана още по-голямо, защото именно тя беше избрана да участва в церемонията по награждаването в категорията и да отличи Иван Хърков. Оряшкова е предишният българин, ставал световен шампион по самбо. Тя взе шестата си титла през 2020 г. След това имаше своеобразно предаване на щафетата с награждаването на Хърков в Ереван - последният БГ шампион в самбото връчи златото на новия български световен шампион. Три години по-късно историята се повтори в Ташкент. И Иван Хърков пя "Мила родино" заедно с Мария Оряшкова до него на подиума.

Иван Хърков и Мария Оряшкова СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Иван Хърков и Мария Оряшкова СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Още по-любопитно е, че и тогава, и сега Хърков победи един и същи опонент във финала за златото.

29-годишният българин от Панагюрище триумфира в категория до 79 кг на световното първенство по самбо в Ташкент (Узбекистан) с успех над Борис Шатверян (Армения) с 2:0 точки. През 2023 г.в двубоя за златото Иван пак би Шатварян при това на арменска земя в Ереван.

Вижте снимките след триумфа му в Узбекистан.

Българската група с българския световен шампион Иван Хърков
Българската група с българския световен шампион Иван Хърков
Иван Хърков с президента на Българската федерация по самбо Росен Димитров.
Иван Хърков с президента на Българската федерация по самбо Росен Димитров.
Иван Хърков със златния медал
Иван Хърков със златния медал
Иван Нетов, който в съдийството е с ранг на световен шампион, получава целувки от Мария Оряшкова и Иван Хърков.
Иван Нетов, който в съдийството е с ранг на световен шампион, получава целувки от Мария Оряшкова и Иван Хърков.
Иван Хърков с Румен и Росен Димитрови
Иван Хърков с Румен и Росен Димитрови

Иван Хърков и Мария Оряшкова СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването.
Мария Оряшкова по време на церемонията по откриването.
Иван Хърков и Мария Оряшкова СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ
Българската група с българския световен шампион Иван Хърков
Иван Хърков с президента на Българската федерация по самбо Росен Димитров.
Иван Хърков със златния медал
Иван Нетов, който в съдийството е с ранг на световен шампион, получава целувки от Мария Оряшкова и Иван Хърков.
Иван Хърков с Румен и Росен Димитрови
Иван Хърков и Иван Нетов

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