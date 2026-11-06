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Дилемата на Хулио Веласкес преди вечното дерби

Симеон Демирев

Симеон Демирев

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Хулио Веласкес Снимка: "Левски"
Хулио Веласкес Снимка: "Левски"

Треньорът на “Левски” Веласкес е изправен пред огромна дилема преди вечното дерби с ЦСКА. Въпросът е кой да бъде играчът на терена, който да отговаря на правилото на БФС за 23-годишен титуляр.

Във важните мачове спецът от Саламанка залагаше на Асен Митков. Полузащитникът обаче имаше контузия и не е ясно дали ще е готов до неделя. Когато Митков не бе на линия, Веласкес пусна вратаря Огнян Владимиров. Нищо чудно в неделя отново той да бъде под рамката на “синята” врата. Последният вариант е героят от двубоя с “Ягелония” - Стивън Стоянчов. Това със сигурност би изненадало Маркус Гиздол. А младежът от “Левски” ще има за съперник друг близо до неговите години - Теодор Иванов, защитник на ЦСКА.

Хулио Веласкес Снимка: "Левски"

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