Дилемата на Хулио Веласкес преди вечното дерби

Треньорът на “Левски” Веласкес е изправен пред огромна дилема преди вечното дерби с ЦСКА. Въпросът е кой да бъде играчът на терена, който да отговаря на правилото на БФС за 23-годишен титуляр.

Във важните мачове спецът от Саламанка залагаше на Асен Митков. Полузащитникът обаче имаше контузия и не е ясно дали ще е готов до неделя. Когато Митков не бе на линия, Веласкес пусна вратаря Огнян Владимиров. Нищо чудно в неделя отново той да бъде под рамката на “синята” врата. Последният вариант е героят от двубоя с “Ягелония” - Стивън Стоянчов. Това със сигурност би изненадало Маркус Гиздол. А младежът от “Левски” ще има за съперник друг близо до неговите години - Теодор Иванов, защитник на ЦСКА.