Логичната травма на Сержиньо

Най-опасният играч в състава на “Левски” - халфът Сержиньо най-вероятно ще пропусне вечното дерби с ЦСКА в неделя. 26-годишният полузащитник падна на земята в края на първата част срещу “Ягелония”. И започва да се ядосва - ясен знак, че нещо с него не е наред.

Халфът напусна на собствен ход терена, но на почивката бе заменен от Армстронг Око-Флекс.

Сержиньо има разтежение. Той напусна стадиона, без да накуцва, но едва ли ще се възстанови за 48 часа. А това е огромен удар за Веласкес. Защото през този сезон именно от халфа започва съставът на испанския спец.

Контузията на португалеца обаче е напълно нормална предвид натоварването, на което е подложен. Той е най-използваният играч от Веласкес през този сезон. Бил е на терена във всеки един мач на “Левски” - общо 26 до момента. Не получи почивка като останалите, дори и срещу “Спартак” (Плевен) за купата. А в минутно изражение това е 2007 мин. Португалецът има едва 16 мин пропуснати в европейските турнири, без да броим тези 45 срещу “Ягелония”.

