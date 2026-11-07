Веласкес винаги е един ход пред всички останали

Първоначалният план на предводителя на “Левски” Хулио Веласкес този път не успя. Треньорът на полския “Ягелония” явно знаеше какво го чака при визитата в София на българския шампион в основната фаза на Лига Европа. И двубоят вървеше към заслужено 0:0. Но... Веласкес показа, че винаги има поне един коз повече от противниците си.

Получаващият по минута или две, и то само в 1/3 от мачовете на “сините” в еврокампанията Стивън Стоянчов за първи път в международен мач получи шанс на терена. Влезе в 63-ата мин. Първо бе пратен зад нападателя Рейналдо. После след смяната на бразилеца бе преместен на номиналната си позиция – на върха на атаката. А точно 20 мин след появата си под дъжда на националния стадион прати “Левски” в делириум и на крачка от голямата цел – излизане от основната фаза на втория по сила турнир на УЕФА след 1:0 над “Ягелония”. Гол с глава след корнер на 19-годишния юноша и столичани за първи път в историята си записаха 2 поредни победи в Европа. А асистенцията към младежа бе на друга резерва на “сините” – Давид Кусо. Анголецът получава повече шансове от Стоянчов от испанския спец – 2 мача като титуляр до момента в Европа и периферна роля през останалото време в турнирите на УЕФА. Но Веласкес явно знае кога е нужно той да е на терена. Както и Стоянчов. Защото във всеки друг случай на терена като типичен таран щеше да е Хуан Переа. Включването на Стоянчов със сигурност е изненадало треньора на гостите от Полша. Едва ли е очаквал, че Веласкес има такъв коз като 19-годишния нападател, който освен че играе отлично с глава, пази топката като майка орлица.

В актива си “Левски” вече има 7 точки в основната фаза на състезанието. И преди 5-ия кръг е настанен на 10-ото място от 36 тима. А първите 24 отиват към елиминациите. Тоест “Левски” се нуждае от 3 точки в оставащите 4 мача, за да е сигурен за т.нар. плейоф за 1/8-финалите на турнира. Най-големият мачбол за “сините” е на 10 декември, когато приемат норвежкия “Лилестрьом” в двубой от 6-ия кръг.

Но да се върнем към победата над “Ягелония” – отбор, който преди 2 г. бе на 1/4-финал в Лигата на конференциите. “Левски” тръгна да играе така, както в предните 2 мача, донесли равенство 1:1 с НЕК и успех 2:1 като гост на “Виктория” (Пилзен). Същата тактика и същата единайсеторка като тази в Чехия преди 2 седмици. Оставяне съперникът да диктува темпото и опити за бързи контри чрез Сержиньо и Рейналдо. Сега отново ги имаше, но поляците бяха стабилни отзад.

Рейналдо отново бе футболистът на “Левски”, който най-много тормозеше съперниковите играчи. СНИМКА: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТЕВА

На всичкото отгоре “сините” изглеждаха мудно на терена. Липсваха онези малко по-рисковани пасове, с които да се разбие линията на опонента.

Вместо това топката се връщаше назад. Шампионите не изнасяха бързо топката, както сме свикнали да виждаме. Атаките бяха мудни, с малки изключения – най-вече от страна на споменатите Сержиньо и Рейналдо, които определено имат скорост. Но “Ягелония” почти не грешеше.

За разлика от поляците, “сините” влязоха в мача както никога – плахо, с много грешки в изнасянето, което е нетипично за тима на Веласкес. Особено през първата част.

Факт е, че “Левски” изигра най-слабия си мач в Лига Европа през този сезон. Дори срещу “Залцбург” (загуба с 0:1 в първия кръг, когато нямаха точен удар) стояха по-добре на терена. Но победителите никой не ги съди. Три точки са си три точки. А мечтата продължава.