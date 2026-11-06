Зам.-министър Тодорова: Институциите трябва да обединят усилия в подкрепа на младите хора

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова призова за по-тясно партньорство между институциите, местната власт и младежките центрове в подкрепа на младите хора. Това заяви тя по време на първата Национална среща „Младежките центрове и общините", организирана от Министерството на младежта и спорта съвместно с Министерството на образованието и науката.

„Работата на институциите и местната власт е взаимосвързана. Трябва да работим в партньорство, да си помагаме и да търсим общи решения в името на младите хора, защото те са нашето бъдеще", каза Тодорова.

Форумът събра представители на младежки центрове и общини от цялата страна, за да постави основите на активен диалог, обмен на опит и по-добро взаимодействие в подкрепа на младите хора, съобщиха от министерството.

В програмата на първия ден бяха включени представяне на участниците и целите на срещата, анализ на дейността на младежките центрове, както и представяне на опита на Младежкия център към Столичната община. Бяха разгледани и обсъдени отчетните документи по програмата за младежките центрове.

снимка: Министерството на младежта и спорта

Вторият ден беше посветен на представянето на работен вариант на Стандарт за младежки център. Участниците работиха по групи и проведоха тематични дискусии, в рамките на които предложиха промени и допълнения към текстовете. Те обсъдиха актуалните предизвикателства пред центровете и възможностите за тяхното развитие, като акцент беше поставен върху необходимостта от общи подходи и по-добра координация между институциите, общините и екипите на младежките центрове.

В края на срещата бяха обобщени резултатите от дискусиите и груповата работа, които ще послужат като основа за последващи действия и съвместни решения.

„Предложенията, които направихте, както по Стандарта за младежки център, така и в рамките на дискусиите, са изключително ценни за нас, защото идват от Вашата практика и опит. Оценяваме работата и активността Ви в сферата на младежките дейности. Моята лична оценка е, че тази среща беше наистина много ползотворна", заяви зам.-министър Тодорова.

Основен акцент във форума беше и общият ангажимент на Министерството на младежта и спорта и Министерството на образованието и науката за създаване на по-добри условия за развитие на младите хора.

Заместник-министърът на образованието и науката Сеня Терзиева-Желязкова подчерта, че задачата на институциите е да помогнат на младите хора да намерят своя път и да разгърнат потенциала си. Тя посочи необходимостта от обединяване на усилията за превръщането на 27-те младежки центъра в пространства за подкрепа и бъдещо развитие.

На срещата присъстваха още Желязко Желязков, съветник на министъра на младежта и спорта, представители на дирекция „Младежки политики", както и народни представители от Комисията по въпросите на младежта и спорта към Народното събрание.