След Любо Пенев "Локо" (Сф) падна от последния "Септември" и се срина на дъното

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В първия мач изцяло след раздялата с Любо Пенев (при 2:5 от "Ботев" (Пд) помощниците му водиха столичани, а преди това легендата и клубът се разделиха заради липса на резултати) "Локо" (Сф) продължи със срива си и стигна до дъното.

При гостуването на последния преди 13-ия кръг на Първа лига "Септември" (мачът се игра на "Герена") "железничарите" паднаха 0:1.

Педро Ферейра вкара в 49-ата мин на "червено-черните".

Така те заеха мястото на септемврийци на дъното с мизерните 9 точки на 14-ото място.

"Септември" пък събра 11 точки и се изкачи 11-и.

При поредния провал "Локо" бе воден временно от директор на ДЮШ Александър Георгиев.

Часа се назначаването на постоянен наставник.