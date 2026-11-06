ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

След Любо Пенев "Локо" (Сф) падна от последния "Септември" и се срина на дъното

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

[email protected]

2988
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Startphoto.bg

В първия мач изцяло след раздялата с Любо Пенев (при 2:5 от "Ботев" (Пд) помощниците му водиха столичани, а преди това легендата и клубът се разделиха заради липса на резултати) "Локо" (Сф) продължи със срива си и стигна до дъното.

При гостуването на последния преди 13-ия кръг на Първа лига "Септември" (мачът се игра на "Герена") "железничарите" паднаха 0:1.

Педро Ферейра вкара в 49-ата мин на "червено-черните".

Така те заеха мястото на септемврийци на дъното с мизерните 9 точки на 14-ото място.

"Септември" пък събра 11 точки и се изкачи 11-и.

При поредния провал "Локо" бе воден временно от директор на ДЮШ Александър Георгиев.

Часа се назначаването на постоянен наставник.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)