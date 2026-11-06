След Любо Пенев "Локо" (Сф) падна от последния "Септември" и се срина на дъното

В първия мач изцяло след раздялата с Любо Пенев (при 2:5 от "Ботев" (Пд) помощниците му водиха столичани, а преди това легендата и клубът се разделиха заради липса на резултати) "Локо" (Сф) продължи със срива си и стигна до дъното.
При гостуването на последния преди 13-ия кръг на Първа лига "Септември" (мачът се игра на "Герена") "железничарите" паднаха 0:1.
Педро Ферейра вкара в 49-ата мин на "червено-черните".
Така те заеха мястото на септемврийци на дъното с мизерните 9 точки на 14-ото място.
"Септември" пък събра 11 точки и се изкачи 11-и.
При поредния провал "Локо" бе воден временно от директор на ДЮШ Александър Георгиев.
Часа се назначаването на постоянен наставник.