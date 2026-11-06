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Меси към Роналдо: Твоето наследство ще вдъхновява поколения наред!

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Меси и Роналдо Снимка Фейсбук/Кристиано Роналдо
Меси и Роналдо Снимка Фейсбук/Кристиано Роналдо

След вчерашното оттегляне на легендата Кристиано Роналдо от португалския национален отбор Лионел Меси отправи емоционално послание към своя дългогодишен съперник №1 във футбола

„Каква невероятна кариера в националния отбор, Кристиано. За мен беше истинска чест да се състезавам срещу теб и да бъда с теб на терена толкова години. Ти си легендарен играч, който караше всички да стават още по-добри.

Твоето наследство ще вдъхновява поколения наред. Пожелавам на теб и семейството ти само най-доброто в тази нова житейска глава, приятелю!", гласи постът на аржентинската икона.

Меси и Роналдо Снимка Фейсбук/Кристиано Роналдо

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