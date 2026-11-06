Весела Лечева се срещна с боса на ПСЖ в Доха

Председателят на БОК Весела Лечева, която е и председател на Българския стрелкови съюз, се срещна с президента на футболния ПСЖ Насер бин ал Хелаифи.

Лечева вече е в Доха, където се провеждат две световни първенства - по стрелба и по падел. Днес тя изгледа мачове от състезанията по падел в компанията на Ал Хелаифи, който е и министър в правителството на Катар.

"Имах удоволствието да гледам мачовете от Световното първенство по падел и да разговарям с Насер бин Ал-Хелаифи - министър в правителството на Катар и президент на футболния „Пари Сен Жермен" (ПСЖ) и член на Изпълнителния комитет на УЕФА.

Любовта му към падела не е случайна, защото той е бивш професионален тенисист. Световното първенство по падел се провежда в момента в Международния тенис комплекс „Халифа" в Доха, Катар с рекорден награден фонд от 1,2 милиона долара.

В България този спорт също трупа бързо популярност и съм убедена, че има добро бъдеще", обяви Лечева.