ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Не носете на Вежди цветя, а му кажете "благодаря"

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Цецо Соколов почти готов за дербито "Дея" - "Локо Авиа"

Велизар Маджаров

Велизар Маджаров

1576
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Цветан Соколов (с №19)
Цветан Соколов (с №19) Снимка: Startphoto.bg

Диагоналът на "Дея Волей" Цветан Соколов е почти готов за дербито от четвъртия кръг в Супер Волей срещу пловдивския "Локомотив Авиа" в събота от 19 часа в бургаската зала "Младост".

"Трябва му още време за да бъде познатият терминатор. Травмата в глезена още не е отшумяла, тренира здраво, ходи на физиотерапия, но му е нужно още време за да бъде в топ форма, разкри пред "24 часа" собственикът и президент на "Дея Волей" д-р Александър Маджуров.

Той призна, че нагласата на всички, начело със "старите пушки" в отбора Георги и Валентин Братоеви е за здрава битка и успех срещу пловдивската селекция на треньора Найден Найденов.

"Чака ни труден мач с много висок заряд". Имаме своите аргументи да го спечелим", заяви треньорът на "Дея" Георги Димитров.

Масовите билети за дербито в Бургас са по 5 евро, а за ученици над 14 години са по едно евро. Децата под тази възраст и пенсионерите ще влизат гратис.

Цветан Соколов (с №19)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: На голям зъл пес трудно се посяга, нали? (Видео)