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Джокович видя Везенков във вихъра му в Атина, но при загуба за българина

Константин Ботушаров

Константин Ботушаров

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Александър Везенков Снимки: "Олимпиакос"
Александър Везенков Снимки: "Олимпиакос"

Живeещият в Атина сръбски колос на тениса Новак Джокович видя лично голям мач на българската звезда от европейски ранг в баскетбола Александър Везенков.

Неговият "Олимпиакос" загуби с 57:62 в гръцката столица срещу сръбския "Цървена звезда" в среща от кръг №10 в Евролигата.

Българското крило завърши с 27 точки, 6 борби и 3 отнети топки.

Американецът с наш паспорт Коди Милър-Макинтайър записа 3 борби, 1 асистенция и 2 отнети топки за "Олимпиакос".

Тимът от Пирея е 5-и със 7 победи и 3 загуби, а "Цървена звезда" излезе втори със същия актив, но по-добра точкова разлика.

Александър Везенков Снимки: "Олимпиакос"
Александър Везенков Снимки: "Олимпиакос"
Александър Везенков Снимки: "Олимпиакос"

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