Карлос у дома: Показах им, че са моите шаранчета

Феноменалният български тежкоатлет Карлос Насар се прибра у дома след четвъртата си световна титла.

Пред събралите се журналисти и фенове световният шампион изрази своята огромна благодарност за топлото посрещане. "Благодаря ви от сърце, за мен е истинско удоволствие да имам такава подкрепа. Изпитвам огромна радост и усещам любовта на хората. Усещам как спортът сплотява. Винаги съм знаел какво носи на обществото спортът, но сега усещам топлината на хората. Осъзнавам каква отговорност нося и се надявам да нося само радост и сила", сподели развълнуваният Насар.

Родният талант разкри, че това отличие има по-специална стойност за него заради амбициите на новите съперници и трудностите преди шампионата. "Тази титла е различна заради много нови конкуренти. Старите ми конкуренти бяха спрели да се борят с мен, а сега има хора с нова енергия, които не ме познават толкова добре и искащи да ме свалят от първото място. Аз исках да покажа, че България заслужава не по-малко от първото място. Трудно преодолях проблемите, около месец преди Световното вече бях сравнително здрав. Знам кой съм, с характер и воля се справих", заяви тежкоатлетът.

Той не пропусна да отдаде почит на човека, който го изгради като спортист, посвещавайки златния медал на покойния си наставник. "Това е истинско българско сърце, което не се поддава на болка и страх, което е готово само да върви напред за България. Посвещавам победата на цяла България и на моя треньор Илиян Илиев, който вече не е сред нас и не искам да се забравя името му", добави Карлос, като уточни спортния си график до края на годината: "Имам сега предстоящи състезания в Бундеслигата и после Световна купа в Катар декември."

Относно атрактивната си радост след успеха и провокациите преди състезанието, българинът бе категоричен. "Имаше много закачливи видеа от конкурентите ми, че са ме били вече и са ми взели трона. Исках да им покажа, че те са моите шаранчета и затова отпразнувах така", обясни той. "Аз ги познавам още с един поглед - вече ми е повече от ясно, че ще ги победя. Вярата доста ми помага, това е на първо място за мен, за да съм безупречен на всяко състезание."

В края на изказването си Насар разкри и своята най-голяма спортна мечта, която цели да реализира в бъдеще: "Надявам се някой ден да съм единственият щангист с четири златни олимпийски медала", завърши шампионът.



Както е известно, Карлос Насар буквално разгроми съперниците си в новата категория до 95 килограма. Българският представител увенча четвъртата си световна титла с три рекорда, след като събра двубой от 415 килограма, изхвърли 185 килограма и изтласка внушителните 230 килограма.

Да го посрещне бе дошъл и министър Енчо Керязов.