Веласкес преди дербито: ЦСКА има по-голям бюджет от "Левски"

Предводителят на шампиона "Левски" Хулио Веласкес заговори за бюджетите на основните конкуренти на "сините" - ЦСКА и "Лудогорец" преди вечното дерби утре.

Мачът между "сини" и "червени" е в неделя от 17 ч на "Васил Левски". Под въпрос до последно ще са основните халфове в тима му Акрам Бурас и Сержиньо.

„Това, което мога да кажа, че има три институции, които имат по-големи бюджети. „Лудогорец" и ЦСКА от гледна точка на бюджет са на едно друго ниво спрямо нас. Ние като организация с работа в екип, правейки стъпки на и извън терена, правим всичко възможно да изравним везните. Има отбори като ЦСКА 1948, които с по-малки бюджети правят добри трансферни прозорци и се представят отлично", каза испанецът.

Той разкри, че Асен Митков 100% пропусна дербито с ЦСКА. Така като титуляр заради правилото 23 на БФС ще започне един измежду Стивън Стоянчов, героят от победата над "Ягелония", или вратарят Огнян Владимиров.

"В процес на възстановяване сме. Както всеки отбор в света в първите 48 часа върви процес по възстановяване. Говоря за футболистите, които изиграха голяма част от двубоя. Противникът е в същото състояние. Ние сме в състояние, в които трябва да покажем зрялост. За мен начинът да се изправим срещу тези неща е важен. Ако мислим за четвъртък е лошо. Ако забравим за „Ягелония" можем да се преборим за победата", добави още Веласкес.