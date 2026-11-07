Нови два медала от световното по самбо, легендите Оряшкова и Емеляненко наградиха Таня и Анна-Мария

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България спечели още два медала на световното първенство по самбо в Узбекистан. След световната титла на Иван Хърков в категория до 79 кг при мъжете в спортното самбо, Таня Радулова и Анна-Мария Манушева заслужиха бронзови отличия в спортното самбо при жените. А удоволствието им стана още по-голямо по време на церемонията по награждаването в Ташкент.

Таня Радулова току-що е получила медала си от българската легенда на световното самбо Мария Оряшкова. СНИМКИ: НАЙДЕН ТОДОРОВ

Медалът на Таня Радулова беше връчен от българската легенда на световното самбо Мария Оряшкова. Медалът на Анна-Мария Манушева връчи легендарният Фьодор Емеляненко.

Легендата Емеляненко връчи медала на Анна-Мария Манушева.

Таня Радулова стигна до бронза в категория до 54 кг след обрат над Ксения Данилович (Беларус). Съперничката й водеше с 1:0, но 35 секунди преди края на петте минути Радулова изравни и обърна събитията. С 1:1 точки и последна записана оценка българката спечели мача за бронза.

Таня Радулова

Още на старта Манушева се падна срещу фаворитката София Циброва, която я победи. С достигането си до финала изтегли Таня в репешажите. А след 9:0 над Тамар Сухиашвили Радулова спечели и двубоя за бронза с Данилович. Циброва грабна титлата с 6:0 над монголката Делгерсайхан във финала.

Таня Радулова (вдясно) по време на церемонията по награждаване на медалистите в категорията в Ташкент.

Анна-Мария Манушева спечели мача за бронза в категория до 65 кг срещу Арузхан Сатова (Казахстан) с 2:1 точки. Българката поведе с две технически точки, а в последните секунди, когата пазеше преднината си, даде само една на Сатова, след което ръката на българката беше вдигната.

Анна-Мария Манушева

Анна-Мария започна с успех с явно преимущество 8:0 над Синтия Плакис (САЩ) , но бе спряна на четвъртфинал от Сарай Гереро (Испания), която стигна до финала. След това Анна-Мария заслужи медала си от световното първенство в Ташкент.

Анна-Мария Манушева (втората ат дясно на ляво) на почетната стълбичка в Ташкент. Медалистките Таня Радулова и Анна-Мария Манушева с треньора си Николай Матев. Медалистките Таня Радулова и Анна-Мария Манушева, а между тях - българската легенда на световното самбо Мария Оряшкова. Николай Матев, Таня Радулова, Мария Оряшкова и Анна-Мария Манушева