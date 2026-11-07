Гаел Монфис стана капитан на Франция за купа "Дейвис"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендата Гаел Монфис е новият капитан на Франция за купа „Дейвис" (световно отборно за тенисисти).

Той поема поста от Пиер-Анри Матийо, който ръководеше тима през последните три години и го върна в топ 8.

40-годишният Монфис, който наскоро приключи състезателната си кариера, е играл в 8 издания на турнира и има 12 победи от 15 мача на сингъл (включително паметния успех срещу Роджър Федерер на финала през 2014 г.).

„Искам да изградя истински отборен проект и да създам импулс, който ще ни позволи заедно да печелим титли", декларира Монфис.