Линдблад май намекна, че Цолов е във Формула 1

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Вторият пилот на “Ред Бул” Арвид Линдблад май намекна, че Никола Цолов ще бъде избран пред Лиъм Лоусън за новия сезон във Формула 1.

В социалните мрежи той пусна снимки с българина, като дори маркира с F1.

Веднага всички го възприеха като факт, че в най-скоро време “Рейсинг Булс” ще обяви българина за новия сезон на мястото на новозеландеца Лиъм Лоусън.

Самият Лоусън също намекна, че не е доволен от ситуацията, и иска решение бързо. “Не знам какво още мога да направя, за да ги удовлетворя”, заяви той пред официалния сайт на Формула 1.

Според новозеландските медии всичко се е решило в Мексико, когато той се удари с Макс Верстапен на тренировка. И фактът, че прави страхотен сезон и се смятал за заплаха на звездата на отбора.

Вече е почти официално, че Рафаел Камара няма да кара повече във Формула 2 до края на сезона, което отваря пътя на Никола за първото място в крайното класиране. Стига последните два кръга в Близкия изток да се състоят.

Камара, който води със 7 точки пред Никола в класирането, вече е промотиран във Формула 1 и ще кара на мястото на Естебан Окон до края на сезона.

В същото време властите в ОАЕ разпространиха специална наредба за евакуация по време на състезанието на “Яс Марина”, с което годината трябва да приключи.

