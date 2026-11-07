Подгизнал терен на "Лазур" и проблемни играчи за дербито с "Янтра" мъчат "Черноморец"

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Подгизнал от дъжда терен на стадион "Лазур" и проблемни играчи за дербито с "Янтра" от 15-ия кръг във Втора лига мъчат бургаския "Черноморец", който за момента дели лидерската позиция с втория отбор на ЦСКА.

Двубоят е в понеделник от 14,30 часа.

"Ще направим всичко възможно да приведем терена в максимално добро състояние", заявиха от "Черноморец" пред "24 часа".

Проблеми по състава има да решава и старши треньорът на "акулите" Ангел Стойков, който заведе футболистите на тренировка в петък на стадиона в Каблешково.

Каре основни футболисти имаха различни здравословни проблеми в последните дни. Централният защитник Уелитон Корея, десният бек Алекс Димитров и крилото Крис Добрев все пак се включиха в петъчната тренировка, а дефанзивният халф

Емил Янчев ще се пробва да тренира днес, след което ще стане ясно дали може да рита срещу "Янтра" на "Лазур".