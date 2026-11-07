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Бащата на Неймар му стана директор

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Баща и син Неймар Снимка: Ройтерс
Баща и син Неймар Снимка: Ройтерс

Бразилският "Сантос" назначи бащата на звездата си Неймар - Неймар-старши, за изпълнителен директор. 

Той е подписал договор до декември и ще остане на поста, ако Марсело Тейшейра бъде преизбран за президент през следващия месец.

"Сантос" е на 9-о място в класирането 47 точки от 34 мача.

"Работим ежедневно по намирането на решения, с които да заздравим клубното управление. Пристигането на Неймар-старши като изпълнителен директор е поредна крачка напред в този процес. Уверен съм, че той може да помогне на Сантос с опита и знанията си", заяви Тейшейра.

Баща и син Неймар Снимка: Ройтерс

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