Бащата на Неймар му стана директор

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Бразилският "Сантос" назначи бащата на звездата си Неймар - Неймар-старши, за изпълнителен директор.

Той е подписал договор до декември и ще остане на поста, ако Марсело Тейшейра бъде преизбран за президент през следващия месец.

"Сантос" е на 9-о място в класирането 47 точки от 34 мача.

"Работим ежедневно по намирането на решения, с които да заздравим клубното управление. Пристигането на Неймар-старши като изпълнителен директор е поредна крачка напред в този процес. Уверен съм, че той може да помогне на Сантос с опита и знанията си", заяви Тейшейра.