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Още една пречка по-малко към новия стадион на "Левски"

Симеон Демирев

Редактор: Симеон Демирев

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Стадион "Георги Аспарухов"
Стадион "Георги Аспарухов" Снимка: Йордан Симеонов

Една административна пречка по-малко остана за "Левски" към мечтата за строеж на нов стадион. 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София е постановила, че за реконструкцията на стадион „Георги Аспарухов" в столичния район „Подуяне" няма да бъде необходима оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Решението е от 4 ноември 2026 г. и е публикувано на следващия ден.

Инвестиционното предложение обхваща реконструкцията на стадиона, закритите спортни съоръжения, паркингите и озеленяването в прилежащите терени.

Предвижда се демонтаж на съществуващата конструкция и подмяната ѝ с нова, която да отговаря на съвременните строителни и технически изисквания. Проектът включва премахване на старите земнонасипни трибуни и изграждане на нови трибунни панели, подмяна на седалките и покриване на всички сектори с козирки.

Ако всички върви по план, се очаква през май да започне реконструкцият. Тя трябва да бъде завършена до около 2 г. И "Георги Аспарухов" да се превърне в най-модерния стадион на Балканите.

Стадион "Георги Аспарухов"

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