Илия Груев се завърна в игра за "Лийдс" при 1:0 над "Тотнъм"

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Макар и за кратко, футболист №1 на България за миналата година Илия Груев се завърна в игра за "Лийдс".

26-годишният национален халф влезе в продължението на двубоя от 10-ия кръг на английската Висша лига срещу гостуващия "Тотнъм".

Тимът на Груев записа пореден успешен мач в най-силното първенство на света, печелейки с 1:0 срещу лондончани с гол в 79-ата мин на Ноа Окафор (влезе като резерва 2 мин преди това).

Така "Лийдс" се изкачи на 8-о място във временното класиране с 14 точки. "Тотнъм" е 10-и с 12.

Груев игра отново за "Лийдс" след пауза от 203 дни. За последно Илия бе на терена на 18 април при 3:0 срещу "Уулвърхемптън". След това бе установен проблем с менискуса и българското момче пропусна остатъка от сезона.

Груев премина през нужното възстановяване, а от 20 септември започна да попада в групата на мениджъра Даниел Фарке.

Иначе преди травмата Илия участва в 16 от 19-те мача на "Лийдс" във всички турнири от началото на годината, като записа 3 асистенции.