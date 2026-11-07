С успеха над "Ягелония" лъвски скок на "Левски" с 20 места в ранглистата на УЕФА

Трудният успех 1:0 над "Ягелония" в основната фаза на Лига Европа позволи на "Левски" да направи лъвски скок в 5-годишната ранглиста на УЕФА.

Преди двубоя с полския тим, който бе от 4-ия кръг на второто по сила състезание на Стария континент, шампионът на България се намираше на 171-о място.

С победата воденият от Хулио Веласкес тим добави 2 точки към коефициента си, а също така се изкачи до 151-о място в ранглистата на европейската централа.

Скокът след този кръг за столичани пък е най-голям от всички тимове, играещи в турнирите на УЕФА.

Иначе коефициентът на "сините" в момента е 12, но има огромен шанс да нарасне още. До края на кампанията остават 4 мача от основната фаза, а нищо чудно столичани да отиват на плейофа в турнира.

В момента "Левски" е 10-и в основната фаза на Лига Европа със 7 точки. "Сините" паднаха на старта вкъщи от "Залцбург". След това направиха 1:1 с НЕК в Нидерландия, а в последните си две среши победиха първо "Виктория" (Пилзен) в Чехия, а след това и "Ягелония".

Коефициент от 12,00 точки пък значи, че "сините" ще бъдат поставени в първи кръг на пресевките на Шампионската лига или Лига Европа, както и във втори на Лигата на конференциите. Това, разбира се, при положение, че "Левски" се класира за европейските турнири.