ЦСКА мести пункта си за фен регистрация на "Армията"

ЦСКА мести пункта си за фен регистрация. До момента той се намираше пред сектор "В" на Националния стадион "Васил Левски".

"Пунктът за фен регистрация на ЦСКА се мести на стадион "Българска армия". Новото му местоположение ще бъде на главния вход на стадиона. Във връзка с преместването пунктът няма да работи на 8 и 9 ноември (неделя и понеделник). От вторник, 10 ноември, ще можете да ни откриете на новото място с обичайното работно време - от 8:00 до 19:30 часа", заявиха от ЦСКА в официалната си страница във фейсбук.