Карлос Насар, който тежеше само 94,5 килограма на световното по вдигане на тежести в Нинбо (Китай), можеше са стане пети в горната категория до 110 килограма с двубоя си от 415 килограма. И щеше да прибере бронза в изтласкването със своите 230 кг.

Пред Карлос щяха да завършат само узбекът Акар Джураев, който събра 432 кг, Алиреза Насири от Иран с 418, Шадхадзбук Матякубов от Туркменистан с 417 и кубинецът с румънски паспорт Луис Мануел Лорет Родригес с 416. Или е на никаквите 3 кила от второто място.

Джураев изравни Карлос по световни титли, но не успя да повтори подвига му. Издъни го световният рекорд в изтласкването, след като не успя на 238 кг. Иначе направи такъв на изхвърляне със 198 и на два пъти удари този в двубоя и го докара до 432. Карлос обаче два пъти счупи рекордите в движенията и два пъти в двубоя и завърши с 4 първенството.

Представителят ни в категорията Христо Христов стана третият българин с нула на първенството на планетата. Той три пъти не успя да изтласка 210 килограма и повтори провала на Ангел Русев и Дениз Данев при най-леките.

Така си останахме само с отличията на Карлос. Той обаче бе единственият, който имаше осигурена подготовка, след като министерството отпусна парите на клуба му предварително. Всички останали до последно тренираха в неведение, а Христов дори не бе на лагер, а се прибираше у дома след тренировка.

Насар се прибра тази сутрин с полет от Истанбул, а на световното останаха само свръхтежките категории при мъжете и жените. В неделя се очаква завръщането на грузинския депутат Лаша Талахадзе, който е 6-кратен световен и 3-кратен олимпийски шампион. Талахадзе обаче реши да гони безпрецедентната 4-а олимпийска титла, което не е постигано в историята. Освен него по три имат турците Наим Сюлейманоглу и Халил Мутлу, като и двамата са родени в България, албанецът с гръцки паспорт Пирос Димас и Кахи Кахиасвили, който през кариерата си вдига за СССР, ОНД, Грузия и Гърция.