"Локо" (Сф) се извини на феновете си за трагичните резултати

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Ръководството на "Локо" (Сф) се извини на феновете си за негативните резултати от началото на сезона.

Въпреки че бюджетът на тима не е малък, столичните "железничари" са на последно място. След миналата седмица отборът от квартал "Надежда" се раздели с Любослав Пенев. Но и при новия треньор нещата не тръгнаха и "Локо" падна 0:1 от "Септември". След поражението "железничарите" са на последно място в елита на България.

Ето какво написаха от "Локо" (Сф):

Локомотивци,

Всички в клуба сме изключително разочаровани от началото на сезона за нашия отбор. Това, което всички ние виждаме в голяма част от мачовете, и най-вече това, на което станахме свидетели вчера, не е нашата представа за „Локомотив".

Искаме да ви се извиним. Това не е „Локомотив", който вие заслужавате.

Знаем, че ви боли. Нас също. Но ние няма да се предадем. Ръководството на клуба ще направи всичко възможно и ще вземе каквито мерки са нужни, за да излезнем от тази ситуация.

Има едно нещо, което ни обединява – любовта към червено-черната фланелка, емблемата и историята.

Сега, повече от всякога, имаме нужда от вашата подкрепа. Защото само заедно можем да извървим дългия път, който ни предстои, за да видим „Локомотив", с който да се гордеем.

А ние няма да спрем, докато не го направим!

Ръководството на ФК "Локомотив" (София)