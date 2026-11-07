След 2 месеца без загуба Мъри Стоилов си намери майстора в Турция

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Точно 2 месеца след предишната загуба (7 септември - 2:4 у дома от "Газиантеп") воденият от Станимир Стоилов "Гьозтепе" отново отстъпи в елита на Турция. И пак вкъщи.

В среща от 11-ия кръг тимът на Мъри падна 1:2 от "Истанбул Башакшехир" (известен като отбора на комшийския президент Реджеп Ердоган).

"Гьозтепе" откри резултата чрез бразилеца Жуан в 18-ата мин. Гостите обаче направиха пълен обрат.

Първо германецът Дейви Зелке (18) изравни, а в 83-ата мин босненецът Един Вишча вкара за 2:1.

Така с 15-те си точки Мъри и компания слязоха на 10-о място. Победата пък изкачи "Истанбул Башакшехир" 7-и със 17.

През въпросните 2 месеца "Гьозтепе" нареди 2 равенства и 4 победи, като последната бе над гранда "Фенербахче" насред Истанбул - 2:1.